Азербайджанские спортсмены получат премиальные за медали на Универсиаде в Неаполе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев установил размер премиальных спортсменам и их тренерам, показавшим высокий результат на ХХХ Всемирной летней студенческой универсиаде, проведенной в итальянском Неаполе, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению И.Алиева, спортсмены, занявшие первое место, получат 50 тыс. манатов, второе место – 30 тыс. манатов и третье место – 20 тыс. манатов.
Тренеры спортсменов, занявших первое место, получат 25 тыс. манатов, второе – 15 тыс. манатов и третье – 10 тыс. манатов.
Ф.Исазаде
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