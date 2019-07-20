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Спорт 20.07.2019 14:13

Азербайджанские спортсмены получат премиальные за медали на Универсиаде в Неаполе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев установил размер премиальных спортсменам и их тренерам, показавшим высокий результат на ХХХ Всемирной летней студенческой универсиаде, проведенной в итальянском Неаполе, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению И.Алиева, спортсмены, занявшие первое место, получат 50 тыс. манатов, второе место – 30 тыс. манатов и третье место – 20 тыс. манатов.

Тренеры спортсменов, занявших первое место, получат 25 тыс. манатов, второе – 15 тыс. манатов и третье – 10 тыс. манатов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СПОРТСМЕНЫ, ПРЕМИАЛЬНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]