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Дальнее зарубежье 20.07.2019 17:10

Более 100 человек задержаны в Париже из-за беспорядков по случаю победы алжирской сборной в финале Кубка африканских наций

Около 200 человек были задержаны во Франции за нарушения общественного порядка в ночь на субботу в ходе празднования победы футбольной сборной Алжира в Кубке африканских наций, пишет "Фигаро".

По данным МВД Франции, которые приводит издание, по всей стране минувшей ночью были задержаны 198 человек, из них 177 помещены под стражу. В Париже были задержаны 102 человека, 86 из них были взяты под стражу.

Около часа ночи (02:00 мск) произошло в Париже произошло несколько столкновений на улицах, соседних с бульваром Елисейские поля. Агрессивно настроенные алжирские болельщики пытались спровоцировать полицейских и закидывали их петардами, бутылками и камнями. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Ситуация быстро вернулась к норме, пишет газета.

Французская полиция была готова к возможным беспорядкам. Меры безопасности были значительно усилены в Париже, Лионе и Марселе.

Во Франции в ночь на 15 июля, после выхода сборной Алжира по футболу в финал Кубка африканских наций, футбольные фанаты устроили беспорядки, в ходе которых были задержаны почти 300 человек. Также болельщики поступили за неделю до этого, когда алжирская сборная вышла в полуфинал.

Финал Кубка африканский наций прошел в пятницу. В финальном матче сборная Алжира одержала победу над Сенегалом со счетом 1:0.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АЛЖИР, ФУТБОЛ, БЕСПОРЯДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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