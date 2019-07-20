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Регион 20.07.2019 17:39

Британский танкер в Ормузском проливе задержали после столкновения с рыболовецким судном - представитель иранских властей

Иран провел задержание танкера Stena Impero для расследования факта его столкновения с рыболовецким судном, сообщил в субботу иранским СМИ генеральный директор порта и морского управления иранской провинции Хормозган Аллах-Морад Афифипур.

"Британский танкер Stena Impero столкнулся с рыболовецким судном и, в соответствии с законодательством, после инцидента необходимо выяснить его причину", - сказал он.

"После столкновения команда рыболовецкого судна пыталась установить контакт с британским танкером, но никакого ответа получено не было. После этого команда рыболовецкого судна в соответствии с юридическими процедурами связалась с портом Хормозгана и морским управлением", - добавил Афифипур.

По его словам, "команда Stena Impero состоит из 23 человек, все они находятся на борту танкера на рейде порта Бандар-Аббас".

Ранее Корпус стражей Исламской революции сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Он отконвоирован в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

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Тэги: ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТАНКЕР, ПРИЧИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]