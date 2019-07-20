Британский танкер в Ормузском проливе задержали после столкновения с рыболовецким судном - представитель иранских властей

Иран провел задержание танкера Stena Impero для расследования факта его столкновения с рыболовецким судном, сообщил в субботу иранским СМИ генеральный директор порта и морского управления иранской провинции Хормозган Аллах-Морад Афифипур.

"Британский танкер Stena Impero столкнулся с рыболовецким судном и, в соответствии с законодательством, после инцидента необходимо выяснить его причину", - сказал он.

"После столкновения команда рыболовецкого судна пыталась установить контакт с британским танкером, но никакого ответа получено не было. После этого команда рыболовецкого судна в соответствии с юридическими процедурами связалась с портом Хормозгана и морским управлением", - добавил Афифипур.

По его словам, "команда Stena Impero состоит из 23 человек, все они находятся на борту танкера на рейде порта Бандар-Аббас".

Ранее Корпус стражей Исламской революции сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Он отконвоирован в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.