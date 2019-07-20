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Регион 20.07.2019 18:49

США используют ситуацию в Персидском заливе для усиления военного присутствия в регионе - Косачев

Незамедлительное объявление американцами о разработке операции "Страж" по защите судоходства на Ближнем Востоке говорит о том, что США нужен был повод для усиления военного присутствия в регионе, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"То, как стремительно было объявлено о ее (операции) разработке, подтверждает предположение, что США просто ждали повода для усиления своего военного присутствия в регионе - и дождались", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

"Во-первых, нужно продолжать нагнетать обстановку вокруг Ирана, в чем сам Тегеран активно "подыгрывает", в частности, задержанием британского танкера. Во-вторых, ключевая задача - сделать Иран проблемой не только самого "зацикленного" на нем Вашингтона, а максимально широкого круга государств", - отметил российский сенатор.

По его словам, первой "включилась Великобритания, начав с Тегераном "войну с танкерами".

"Но последняя акция с задержанием Корпусом Стражей исламской революции (КСИР) британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, конечно, добавила обеспокоенности и другим важным международным игрокам - свою озабоченность уже выразили Германия и Франция", - отмечает Косачев.

Он выразил уверенность, что эти страны поддержат готовящуюся Пентагоном международную морскую операцию "Страж" по обеспечению безопасности на ключевых морских путях на Ближнем Востоке.

"Не думаю, что это резко усилит вероятность военного конфликта - ни Иран, ни США по большому счету не заинтересованы в реальной войне. Однако "игра на нервах" и повышение ставок будут продолжаться, и здесь самым опасным становится фактор случайности и его трактовки сторонами, а также провокации третьих сил", - считает российский сенатор.

По его словам, никто не может запретить США проводить свои маневры в международных водах, "но история учит, что появление американских военных группировок в любом регионе - это давно уже не столько фактор безопасности, сколько усиление риска конфликтов".

"Весной США объявили КСИР террористической организацией, а Иран в ответ назвал террористами Центральное командование США на Ближнем Востоке. Мы видим продолжение этой "позиционной войны" с неясным продолжением, остается надеяться на благоразумие ее сторон. Не самый надежный элемент во всей конфигурации", - отмечает сенатор.

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Тэги: РОССИЯ, СОВФЕД, США, БЛИЖВОСТОК


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