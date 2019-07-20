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Дальнее зарубежье 20.07.2019 19:32

В Лондоне, Париже и Берлине осуждают задержание танкера в Ормузском проливе

Великобритания, Германия, Франция в субботу выступили с осуждением действий Ирана, который накануне провел задержание танкера Stena Impero, шедшего в Ормузском проливе под британским флагом.

"Такие действия наносят ущерб необходимой деэскалации напряженности в районе Персидского залива. Мы решительно осуждаем их, и выражаем нашу солидарность с Великобританией", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Франции.

МИД Германии отметил, что "действия Ирана осложняют и без того напряженную ситуацию (в регионе)".

"Еще один факт эскалации в регионе очень опасен. Он подрывает все предпринимаемые попытки урегулировать продолжающийся кризис", - заявил в свою очередь британский МИД.

Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Он отконвоирован в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

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Тэги: ЕВРОПА, ИРАН, ТАНКЕР, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]