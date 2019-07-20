В акции оппозиции на проспекте Сахарова в Москве участвуют 12 тыс. человек - МВД

Столичная полиция насчитала около 12 тыс. человек на санкционированном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, который проходит на Проспекте Сахарова.
"В центре столицы на проспекте Академика Сахарова начался согласованный властями города Москвы митинг. В мероприятии принимают участие порядка 12 тысяч человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка.
Организаторами акции выступила Либертарианская партия России.
Организаторы этим митингом собрались поддержать независимых кандидатов Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Константина Янкаускаса, Илью Яшина.
Как передает корреспондент "Интерфакса", первым со сцены выступил незарегистрированный кандидат Янкаускас. "Это митинг за самоуважение и достоинство. У нас украли подписи. Это митинг против воровства", - сказал он.
Гудков со сцены заявил, что подписи за его кандидатуру тоже "украдены".
На сцену вышла и Соболь, которая уже 7 дней держит голодовку. "Это наш город. Мы требуем допуска на выборы всех кандидатов", - скандировала она.
Оппозиционер Алексей Навальный также вышел на сцену поддержать незарегистрированных кандидатов. Он предложил мирный компромисс мэрии Москвы: "либо до следующей субботы регистрируют всех, либо в следующую субботу все собираются у мэрии Москвы".
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, за сутки зафиксировано 19 нарушений - Минобороны Азербайджана
Глава МИД Азербайджана и новый посол Китая в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества
Президент Алиев утвердил создание в Азербайджане 6 коммерческих судов
Fitch считает "слабым" банковский сектор Азербайджана
Fitch подтвердило суверенные рейтинги Азербайджана на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом
Азербайджан полностью готов к проведению юношеского олимпийского фестиваля - министр спорта
Азербайджанские спортсмены получат премиальные за медали на Универсиаде в Неаполе
Президент Азербайджана принял в Баку главу Европейского Олимпийского комитета
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
AMADA выступит агентом по сбору допинг-проб на EYOF-2019
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября