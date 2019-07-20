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СНГ 20.07.2019 20:19

В акции оппозиции на проспекте Сахарова в Москве участвуют 12 тыс. человек - МВД

Столичная полиция насчитала около 12 тыс. человек на санкционированном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, который проходит на Проспекте Сахарова.

"В центре столицы на проспекте Академика Сахарова начался согласованный властями города Москвы митинг. В мероприятии принимают участие порядка 12 тысяч человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка.

Организаторами акции выступила Либертарианская партия России.

Организаторы этим митингом собрались поддержать независимых кандидатов Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Константина Янкаускаса, Илью Яшина.

Как передает корреспондент "Интерфакса", первым со сцены выступил незарегистрированный кандидат Янкаускас. "Это митинг за самоуважение и достоинство. У нас украли подписи. Это митинг против воровства", - сказал он.

Гудков со сцены заявил, что подписи за его кандидатуру тоже "украдены".

На сцену вышла и Соболь, которая уже 7 дней держит голодовку. "Это наш город. Мы требуем допуска на выборы всех кандидатов", - скандировала она.

Оппозиционер Алексей Навальный также вышел на сцену поддержать незарегистрированных кандидатов. Он предложил мирный компромисс мэрии Москвы: "либо до следующей субботы регистрируют всех, либо в следующую субботу все собираются у мэрии Москвы".

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Тэги: МОСКВА, АКЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ


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