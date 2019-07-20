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Дальнее зарубежье 20.07.2019 21:05

В ЕС обеспокоены задержанием Ираном кораблей в Ормузском проливе

Задержание кораблей иранскими властями в Ормузском проливе создает риск еще большей эскалации в регионе, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Задержание двух кораблей иранскими властями в Ормузском проливе вызывает глубокую обеспокоенность", - говорится в коммюнике, распространенном в субботу в Брюсселе.

В уже напряженной ситуации, отметил представитель ЕВС, "такое развитие событий сопряжено с риском дальнейшей эскалации и подрывает ведущуюся работу по поиску урегулирования нынешней напряженности".

ЕС настоятельно призвал немедленно освободить задерживаемое судно и его команду и настаивает на сдержанности, чтобы избежать дальнейшей напряженности.

Представитель ЕВС высказался в защиту свободы судоходства.

Как сообщалось, 19 июля Корпус стражей Исламской революции объявил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Он отконвоирован в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона названа необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Кроме того сообщалось, что иранские власти задержано еще одно британское судно, которое шло под флагом Либерии. Затем поступила информация, что судно Mesdar было действительно остановлено, но вскоре продолжило путь после разъяснений о безопасном судоходстве.

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Тэги: ЕС, ИРАН, ПРОЛИВ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]