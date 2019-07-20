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Регион 20.07.2019 21:48

Более 3 тыс. военных примут участие в учениях НАТО в Грузии, которые начинаются 27 июля

Более 3 тыс. военных из 14 стран-членов и партнеров НАТО примут участие в международных учениях Agile Spirit 2019, которые пройдут в Грузии с 27 июля по 9 августа, сообщили в субботу в пресс-службе минобороны республики.

Участие в учениях примут военные Грузии, США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Турции и Украины.

Для участия в учениях ряд стран перебросят в Грузию военную технику.

"Agile Spirit проводится в Грузии уже в девятый раз. Целью учений в нынешнем году является повышение взаимосовместимости между странами-участниками, отладка и усиление оперативных возможностей при планировании и выполнении операций в многонациональной среде, развитие возможностей управления и контроля между подразделениями альянса и стран-партнеров", - говорится в сообщении.

В Минобороны Грузии отметили, что учения Agile Spirit 2019 также должны стать вкладом "в сохранение стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря".

Учения пройдут одновременно в трех локациях: в Сенаки на западе Грузии, в Вазиани под Тбилиси и на полигоне Орфоло в Ахалцихе - это на юге страны.

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года, они планируются совместно с Европейским командованием Вооруженных Сил США.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]