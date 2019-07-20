Более 3 тыс. военных примут участие в учениях НАТО в Грузии, которые начинаются 27 июля

Более 3 тыс. военных из 14 стран-членов и партнеров НАТО примут участие в международных учениях Agile Spirit 2019, которые пройдут в Грузии с 27 июля по 9 августа, сообщили в субботу в пресс-службе минобороны республики.
Участие в учениях примут военные Грузии, США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Турции и Украины.
Для участия в учениях ряд стран перебросят в Грузию военную технику.
"Agile Spirit проводится в Грузии уже в девятый раз. Целью учений в нынешнем году является повышение взаимосовместимости между странами-участниками, отладка и усиление оперативных возможностей при планировании и выполнении операций в многонациональной среде, развитие возможностей управления и контроля между подразделениями альянса и стран-партнеров", - говорится в сообщении.
В Минобороны Грузии отметили, что учения Agile Spirit 2019 также должны стать вкладом "в сохранение стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря".
Учения пройдут одновременно в трех локациях: в Сенаки на западе Грузии, в Вазиани под Тбилиси и на полигоне Орфоло в Ахалцихе - это на юге страны.
Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года, они планируются совместно с Европейским командованием Вооруженных Сил США.
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