Иранский дипломат вызван в МИД Великобритании в связи с задержанием танкера

МИД Великобритании в субботу вызвал для объяснений поверенного в делах Ирана в Лондоне в связи с задержанием танкера под британским флагом Stena Impero в Ормузском проливе, информирует The Guardian.
Комментируя действия Ирана, глава МИД Великобритании Джереми Хант ранее в субботу заявил, что Тегеран выбрал "опасный путь дестабилизирующего поведения" и пообещал дать жесткий ответ, если танкер не будет освобожден.
В то же время на заседании кризисного комитета а Cobra, которое состоялось в ночь на субботу, было принято решение воздержаться от военных мер, и ограничиться дипломатическими.
Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Он отконвоирован в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.
Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.
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