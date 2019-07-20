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Дальнее зарубежье 20.07.2019 22:32

Иранский дипломат вызван в МИД Великобритании в связи с задержанием танкера

МИД Великобритании в субботу вызвал для объяснений поверенного в делах Ирана в Лондоне в связи с задержанием танкера под британским флагом Stena Impero в Ормузском проливе, информирует The Guardian.

Комментируя действия Ирана, глава МИД Великобритании Джереми Хант ранее в субботу заявил, что Тегеран выбрал "опасный путь дестабилизирующего поведения" и пообещал дать жесткий ответ, если танкер не будет освобожден.

В то же время на заседании кризисного комитета а Cobra, которое состоялось в ночь на субботу, было принято решение воздержаться от военных мер, и ограничиться дипломатическими.

Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Он отконвоирован в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН, ДИПЛОМАТ, ВЫЗОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]