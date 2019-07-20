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СНГ 20.07.2019 23:07

Корабль "Союз МС-13" стартовал с Байконура с очередной экспедицией на МКС

Российская ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконура с транспортным пилотируемым кораблём "Союз МС-13".

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", в 19:28 мск ракета оторвалась от Земли с "Гагаринского старта". На борту находятся космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

Они присоединятся к работающим в настоящее время на МКС российскому космонавту Алексею Овчинину и американским астронавтам Кристине Кук и Нику Хейгу.

Новым членам экипажа на МКС предстоит выполнить выход в открытый космос в ноябре и обширную программу экспериментов, число которых приближается к полусотне.

Одним из самых знаковых событий станет работа в рамках эксперимента "Испытатель". Космонавтам предстоит в августе встретить пилотируемый корабль "Союз МС-14" без экипажа, но с человекоподобным роботом FEDOR на борту.

Согласно программе экспериментов, Скворцов и Овчинин будут проводить "исследование возможностей использования дистанционно-управляемого антропоморфного робота в перспективных пилотируемых транспортных кораблях нового поколения".

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, БАЙКОНУР, МКС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]