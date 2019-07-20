Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-13" с очередной экспедицией на Международную космическую станцию отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", вышел на орбиту и взял курс на МКС, передает корреспондент "Интерфакса".

"Есть отделение космического корабля", - заявил по громкой связи диктор на Байконуре. В составе экипажа МКС-60/61 - космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган. Примерно через шесть часов они должны достичь МКС и состыковаться со станцией, где присоединятся к российскому космонавту Алексею Овчинину и американским астронавтам Кристине Кук и Нику Хейгу.