Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-13" с очередной экспедицией на Международную космическую станцию отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", вышел на орбиту и взял курс на МКС, передает корреспондент "Интерфакса".
"Есть отделение космического корабля", - заявил по громкой связи диктор на Байконуре.
В составе экипажа МКС-60/61 - космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.
Примерно через шесть часов они должны достичь МКС и состыковаться со станцией, где присоединятся к российскому космонавту Алексею Овчинину и американским астронавтам Кристине Кук и Нику Хейгу.
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