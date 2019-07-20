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СНГ 20.07.2019 23:41

Российский космический корабль "Союз" вышел на орбиту, взял курс на МКС

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-13" с очередной экспедицией на Международную космическую станцию отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", вышел на орбиту и взял курс на МКС, передает корреспондент "Интерфакса".

"Есть отделение космического корабля", - заявил по громкой связи диктор на Байконуре.

В составе экипажа МКС-60/61 - космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

Примерно через шесть часов они должны достичь МКС и состыковаться со станцией, где присоединятся к российскому космонавту Алексею Овчинину и американским астронавтам Кристине Кук и Нику Хейгу.

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Тэги: РОССИЯ, "СОЮЗ", ОРБИТА, МКС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]