Лондон готов заморозить активы Ирана в ответ на задержание танкера в Ормузском проливе

Кабинет министров Великобритании рассматривает вопрос о возможном замораживании иранских активов в королевстве в качестве ответной меры на задержание Ираном танкера Stena Imperto, следовавшего под британским флагом, сообщила газета Telegraph.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант намерен в понедельник объявить о дипломатических и экономических мерах, которые Лондон планирует предпринять в отношении Ирана в связи с задержанием судна.

Издание уточняет, что британские власти также намерены добиваться восстановления от ЕС и ООН санкций против Ирана, которые были отменены в 2016 году после достижения соглашения по иранской ядерной программе.

Хант после заседания правительственного чрезвычайного комитета COBRA заявил журналистам, что провел беседу с главой МИД Ирана Мохамадом Джавдом Зарифом. По ее итогам британский министр пришел к выводу, что задержание танкера Ираном является ответным шагом на арест иранского танкера Grace 1 Гибралтаром в начале июля.

"Stena Imperto был захвачен в территориальных водах Омана, что является явным нарушением международного права", - сказал Хант.

По его словам, "это абсолютно неприемлемо", а также ставит под вопрос "безопасность британского и в целом международного морского судоходства в Ормузском проливе".

Министр подчеркнул: "Нашим приоритетом остается поиск путей деэскалации ситуации".

Как ранее сообщил Корпус стражей иранской революции (КСИР), танкер был задержан и препровожден в иранский порт в связи с нарушением международных правил судоходства.

В то же время, как сообщила британская Sunday Mirror, ссылаясь на источники в службах безопасности, разведка Великобритании расследует, не посылали ли российские и иранские спецслужбы танкеру Stena Impero ложные навигационные сигналы, чтобы вынудить его пойти по ошибочному курсу.

Sunday Mirror пишет, что западный источник из служб безопасности сказал: "У России есть технология для подделки GPS и, возможно, она помогла Ирану в этом предприятии, поскольку задержание было проведено чрезвычайно нагло".

"Это сделает британское судоходство чрезвычайно уязвимым и будет представлять серьезную озабоченность для военных кораблей Королевского флота в регионе", - отметил он.