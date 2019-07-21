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СНГ 21.07.2019 13:03

Рогозин считает, что "Прогрессы" и "Союзы" можно запускать с космодрома "Восточный" на время реконструкции "Гагаринского старта"

Космодром "Восточный" в будущем может помочь разгрузить космодром Байконур на время реконструкции "Гагаринского старта", заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В перспективе недалекой можно будет осуществлять пуски кораблей "Прогресс", тем самым разгрузить 31 площадку на период модернизации "Гагаринского старта", - сказал Рогозин в воскресенье.

Он отметил, что в 2020 году с "Восточного" планируется осуществить четыре пуска ракет "Союз".

"Он может выдержать еще больше, там современные технологии подготовки к пускам и их обеспечения. Уже на постоянной основе работает боевой расчет", - сказал глава госкорпорации.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, ЗАПУСКИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]