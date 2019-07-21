Космодром "Восточный" в будущем может помочь разгрузить космодром Байконур на время реконструкции "Гагаринского старта", заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В перспективе недалекой можно будет осуществлять пуски кораблей "Прогресс", тем самым разгрузить 31 площадку на период модернизации "Гагаринского старта", - сказал Рогозин в воскресенье.

Он отметил, что в 2020 году с "Восточного" планируется осуществить четыре пуска ракет "Союз".

"Он может выдержать еще больше, там современные технологии подготовки к пускам и их обеспечения. Уже на постоянной основе работает боевой расчет", - сказал глава госкорпорации.