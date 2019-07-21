Космодром "Восточный" в будущем может помочь разгрузить космодром Байконур на время реконструкции "Гагаринского старта", заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"В перспективе недалекой можно будет осуществлять пуски кораблей "Прогресс", тем самым разгрузить 31 площадку на период модернизации "Гагаринского старта", - сказал Рогозин в воскресенье.
Он отметил, что в 2020 году с "Восточного" планируется осуществить четыре пуска ракет "Союз".
"Он может выдержать еще больше, там современные технологии подготовки к пускам и их обеспечения. Уже на постоянной основе работает боевой расчет", - сказал глава госкорпорации.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, за сутки зафиксировано 19 нарушений - Минобороны Азербайджана
Глава МИД Азербайджана и новый посол Китая в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества
Президент Алиев утвердил создание в Азербайджане 6 коммерческих судов
Fitch считает "слабым" банковский сектор Азербайджана
Fitch подтвердило суверенные рейтинги Азербайджана на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом
Президент Азербайджана объявил «EYOF Baku-2019» открытым
Началась официальная церемония открытия «EYOF Baku-2019»
Азербайджан полностью готов к проведению юношеского олимпийского фестиваля - министр спорта
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
AMADA выступит агентом по сбору допинг-проб на EYOF-2019
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября