Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло до 8 человек

Число без вести пропавших в зоне наводнения в Иркутской области выросло до 8 человек, сообщает Главное управление МЧС по региону в воскресенье.

"По состоянию на 21 июля, обнаружены погибшими 25 человек, из них в Нижнеудинском районе - 5 человек, в Тулуне и Тулунский районе - 19, в Тайшетском районе - один человек. Числятся без вести пропавшими 8 человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числились пропавшими без вести.

В настоящее время в Иркутской области остается подтопленным один населенный пункт - город Тулун с 16 жилыми домами и населением 40 человек.

В городе ведется откачка воды из частных подворий и просушка административных зданий.

По уточненным данным МЧС, паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул 10 муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей.

На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи населению задействованы 3,4 тыс. человек.