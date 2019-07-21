Вашингтон сожалеет по поводу российско-турецкой сделки по С-400 - Помпео

"Госсекретарь передал (турецкому коллеге), что США разочарованы тем, что Турция приобретает российские системы С-400", - говорится в документе.
Помпео также выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с гибелью турецкого дипломата в результате нападения 17 июля в Эрбиле.
Кроме того, госсекретарь отметил, что Вашингтон разделяет обеспокоенность Турции ситуацией с обеспечением безопасности на турецко-сирийской границе. "Обязанностью американской администрации является обеспечение защиты партнеров на местах, которые сотрудничают с США в рамках глобальной коалиции по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещенная в России - ИФ)", - отмечается в пресс-релизе.
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