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Дальнее зарубежье 21.07.2019 14:15

Мадуро поговорил с Рябковым о продвижении сотрудничества Венесуэлы и России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обсудил российско-венесуэльское сотрудничество с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым.

"Позитивная рабочая встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Мы поговорили о важности продвижения сотрудничества и обмена во всех сферах, чтобы добиваться развития для наших народов", - написал Мадуро в "Твиттере".

Также он опубликовал фото с состоявшейся в Венесуэле встречи.

В свою очередь, агентство ЭФЭ отмечает, что ранее в ходе визита в Венесуэлу Рябков отметил, что действующие против этой страны санкции США и их партнеров "стали огромной проблемой". Также он охарактеризовал такие ограничительные меры как "экономический террор".

"Ущерб, который нанесли иностранные санкции превысил $110 млрд", - добавил он, пояснил, что это, в частности, стало ударом по нефтяной и горнодобывающей промышленности Венесуэлы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]