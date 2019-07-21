Мадуро поговорил с Рябковым о продвижении сотрудничества Венесуэлы и России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обсудил российско-венесуэльское сотрудничество с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым.

"Позитивная рабочая встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Мы поговорили о важности продвижения сотрудничества и обмена во всех сферах, чтобы добиваться развития для наших народов", - написал Мадуро в "Твиттере".

Также он опубликовал фото с состоявшейся в Венесуэле встречи.

В свою очередь, агентство ЭФЭ отмечает, что ранее в ходе визита в Венесуэлу Рябков отметил, что действующие против этой страны санкции США и их партнеров "стали огромной проблемой". Также он охарактеризовал такие ограничительные меры как "экономический террор".

"Ущерб, который нанесли иностранные санкции превысил $110 млрд", - добавил он, пояснил, что это, в частности, стало ударом по нефтяной и горнодобывающей промышленности Венесуэлы.