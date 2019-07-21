Азербайджан полностью готов к проведению юношеского олимпийского фестиваля - министр спорта

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов зявляет о полной готовности Баку к проведению XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, официальное открытие которого состоится в воскресение.

«Мы полностью готовы к проведению соревнований и в них одержат победу сильнейшие»,- сказал Рагимов в воскресенье

По мнению министра, это соревнование очень важно, как для Азербайджана, так и для Европы, и оно «станет для наших спортсменов большим опытом, большим испытанием».

Президент Европейских олимпийских комитетов Яне Косьянчич, в свою очередь, констатировал, что Азербайджан организовал фестиваль на высоком уровне.

«Я верю, что и в Баку этот фестиваль пройдет успешно»,- отметил он, подчеркнув, что Баку имеет большой опыт в проведении международных спортивных мероприятий.

XV Летний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль пройдет в Баку 20-28 июля 2019 года. В мероприятии ожидается участие более 3,6 тыс. юных спортсменов 14-18-летнего возраста и технического персонала из 50 европейских государств. В рамках фестиваля на 12 спортивных аренах состоятся соревнования в 10 видах спорта: художественная гимнастика, атлетика, баскетбол, велосипедный спорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол, борьба. К мероприятию привлечены более 2,5 тыс. волонтеров.

Ф.Исазаде





