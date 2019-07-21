Началась официальная церемония открытия «EYOF Baku-2019»

Официальная церемония открытия XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля «EYOF Baku-2019» в воскресенье проходит в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент республики Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия.

В «EYOF Baku-2019» 20-28 июля ожидается участие более 3,6 тыс. юных спортсменов 14-18-летнего возраста и технического персонала из 50 европейских государств. В рамках фестиваля на 12 спортивных аренах состоятся соревнования в 10 видах спорта: художественная гимнастика, атлетика, баскетбол, велосипедный спорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол, борьба. К мероприятию привлечены более 2,5 тыс. волонтеров.

Ф.Исазаде





