Европейские оборонные инициативы не заменят НАТО - новый министр обороны ФРГ

Новый министр обороны Германии и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп Карренбауэр заявила о решающем значении НАТО для безопасности в Европе.
"НАТО есть и остается краеугольным камнем нашей архитектуры безопасности", - сказала Карренбауэр в интервью газете Frankfurter Sonntagszeitung.
Политик подчеркнула, что, несмотря на то, что североатлантический договор предусматривает "сильную европейскую опору", "никакая европейская инициатива не может заменить НАТО".
Карренбауэр также отметила, что "ничего подобного не обсуждается", говоря об альтернативе Североатлантическому альянсу.
По мнению министра, Германия дала НАТО "четкое обещание" увеличить военные расходы до 2% ВВП. Эту цель "нельзя достигнуть сегодня или завтра", но "нужно идти по пути к ее достижению", приводит газета слова Карренбауэр.
Политик заявила, что "всегда критиковала" среднесрочное финансовое планирование, согласно которому бюджет военного ведомства должен сократиться в последующие годы.
Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр была официально утверждена на посту министра обороны ФРГ, сменив избранную председателем Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Страны ЕС стремятся реализовать ряд общих проектов в сфере обороны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что в альянсе не против такой работы при условии, что европейские инициативы не будут дублировать тех функции, которые выполняет Североатлантический альянс.
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