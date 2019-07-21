British Airways приостановила все полеты в Каир

Авиакомпания British Airways на неделю приостановила все полеты в столицу Египта Каир, сообщает британская газета Metro.
"С субботы все полеты в Каир авиакомпанией British Airways были приостановлены на неделю "по соображениям безопасности". Аналогично поступили в немецкой авиакомпании Lufthansa, но там обещали возобновить рейсы в воскресенье", - пишет издание.
Своим пассажирам British Airways предложила перебронировать рейсы на другие авиакомпании или обеспечить им полный возврат средств.
"Отмена рейсов произошла после того, как МИД Великобритании в пятницу сообщил о повышенном риске терактов против авиации в Египте. Угроза действует по всей территории страны", - отмечает газета.
Так, на опубликованной МИД карте Каир входит в "оранжевую" зону - это значит, что правительство "преимущественно советует воздержаться от путешествий в данном направлении".
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