British Airways приостановила все полеты в Каир

Авиакомпания British Airways на неделю приостановила все полеты в столицу Египта Каир, сообщает британская газета Metro.

"С субботы все полеты в Каир авиакомпанией British Airways были приостановлены на неделю "по соображениям безопасности". Аналогично поступили в немецкой авиакомпании Lufthansa, но там обещали возобновить рейсы в воскресенье", - пишет издание.

Своим пассажирам British Airways предложила перебронировать рейсы на другие авиакомпании или обеспечить им полный возврат средств.

"Отмена рейсов произошла после того, как МИД Великобритании в пятницу сообщил о повышенном риске терактов против авиации в Египте. Угроза действует по всей территории страны", - отмечает газета.

Так, на опубликованной МИД карте Каир входит в "оранжевую" зону - это значит, что правительство "преимущественно советует воздержаться от путешествий в данном направлении".