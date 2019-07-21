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Дальнее зарубежье 21.07.2019 14:51

British Airways приостановила все полеты в Каир

Авиакомпания British Airways на неделю приостановила все полеты в столицу Египта Каир, сообщает британская газета Metro.

"С субботы все полеты в Каир авиакомпанией British Airways были приостановлены на неделю "по соображениям безопасности". Аналогично поступили в немецкой авиакомпании Lufthansa, но там обещали возобновить рейсы в воскресенье", - пишет издание.

Своим пассажирам British Airways предложила перебронировать рейсы на другие авиакомпании или обеспечить им полный возврат средств.

"Отмена рейсов произошла после того, как МИД Великобритании в пятницу сообщил о повышенном риске терактов против авиации в Египте. Угроза действует по всей территории страны", - отмечает газета.

Так, на опубликованной МИД карте Каир входит в "оранжевую" зону - это значит, что правительство "преимущественно советует воздержаться от путешествий в данном направлении".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, КАИР, ПОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]