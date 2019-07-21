Зеленский видит премьером Украины экономиста, который ранее не возглавлял правительство или Раду, и уже проводит консультации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже проводит консультации с людьми, которых видит в будущем на посту премьер-министра страны, и отметил, что это люди, не имеющие политического прошлого и являющиеся профессиональными экономистами.
"Премьер-министр... должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения (прошлого - ИФ) - я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу - провожу уже консультации, разговариваю... с некоторыми людьми", - сказал Зеленский журналистам в воскресенье на избирательном участке.
Глава государства отметил, что в вопросе озвученных требований к премьеру у него неизменная позиция, но признал, что "это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они видят себя на этом месте".
Он также сказал, что не видит в коалиции "старых лиц".
"Чтобы это были только новые лица, ни с кем из старой власти мы, честно говоря, не видим коалиции. Пока, что так. Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент. Поэтому будем решать после результатов (выборов - ИФ)", - заявил Зеленский.
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