Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9142 RUR   0.0271 GBR   2.1315 TRY   0.3019

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.30 -1.48 Brent 61.93 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.07.2019 16:31

Для Украины важно сохранить европейское и евроатлантическое направление развития - Порошенко

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко считает важным сохранить вектор движения Украины в Европейский союз и в НАТО.

"Очень важно, чтобы мы сохранили ту дорогу, которая была задана в последние пять лет, сохранили строительство государства, фундамент государственности и точно дали отпор российскому реваншу. Не позволим им остановить или... развернуть наше фантастическое государство", - сказал Порошенко журналистам после голосования на внеочередных парламентских выборах в воскресенье в Киеве.

Он сообщил, что "проголосовал за ЕС, за НАТО, за европейскую и евроатлантическую Украину, страну, которая точно двигается вперед, возвращается в семью европейских народов".

Порошенко подчеркнул, что именно ЕС и НАТО являются гарантом мира и безопасности Украины, гарантом благополучия для каждого украинского гражданина.

По его словам, он "проголосовал за уникальную команду, которая способна остановить российский реванш и способна двигать страну вперед".

Порошенко выразил надежду, что по результатам выборов партия "Европейская солидарность" вместе с депутатами-мажоритарщиками создаст мощную фракцию в парламенте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ПАРЛАМЕНТ, ПОРОШЕНКО


Похожие новости


Гройсман рассчитывает остаться во главе правительства Украины, если его партия пройдет в Раду Саакашвили включен в список своей партии "Рух новых сил" на выборах в Раду Саакашвили отказался идти на выборы в Раду вместе с партией Кличко "Удар" Нужно изменить избирательную систему Украины и снять неприкосновенность с депутатов и чиновников - премьер Зеленский объявлен избранным президентом Украины Зеленский винит ЦИК Украины в стремлении помешать ему распустить Раду

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]