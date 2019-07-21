Только четверть финнов поддерживают членство страны в НАТО - опрос

Чуть более половины финнов, а именно 51 процент, выступают против вступления страны в Североатлантический блок.

Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного по заказу изданий Maaseudun Tulevaisuus, Verkkouutiset и Hufvudstadsbladet, сообщил портал телерадиовещания Yle.

Наиболее негативно к членству в НАТО относятся сторонники входящего в коалицию "Левого союза". Против членства Финляндии в альянсе высказались 69% сторонников этой политической организации.

За вступление в НАТО высказались 26%, здесь наибольшую активность проявляют сторонники оппозиционной Национальной коалиционной партии: 57%.

В целом более позитивно относятся к НАТО люди с высшим образованием, правыми взглядами и опытом работы в академической среде. Граждане только со средним образованием, левыми взглядами и низкими доходами настроены к альянсу скорее негативно.

Опрос был проведен исследовательской компанией Kantar TNS в начале июня, участие в нем приняли 1106 человек в возрасте от 15 до 74 лет. Погрешность может составлять три процентных пункта.