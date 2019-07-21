В Иране обещают быстро собрать данные в рамках расследования по делу британского танкера

Власти Ирана заявили в воскресенье о намерении оперативно получить интересующую их информацию по делу о задержанном ранее на этой неделе танкере Stena Impero, передает агентство ЭФЭ.

"Мы попытаемся собрать всю эту информацию как можно быстрее", - заявил глава организации, управляющей портами иранской провинции Хормозган, Алахморад Афифипур.

Он заверил, что все члены экипажа, среди которых, как сообщалось, есть несколько россиян, "здоровы и находятся в безопасности". Они остаются на танкере в порту Бандар-Аббас.

В пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.