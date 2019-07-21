Болтон не смог втянуть Трампа в войну с Ираном и теперь воздействует на Великобританию, считают в Тегеране

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не смог добиться войны между его страной и Ираном и теперь старается ухудшить отношения Тегерана и Лондона, заявил в воскресенье глава иранского МИД Джавад Зариф.
"Болтон не смог втянуть Трампа в Войну Столетия и теперь, опасаясь распада своей "команды Б", он использует свой яд против Великобритании, надеясь втянуть ее в трясину (в противостояние с Ираном - ИФ). Только осторожность и предвидение позволят противостоять таким хитростям", - написал он в "Твиттере".
Регулярно используемый Зарифом термин "команда Б", включает в себя ряд известных крайне жесткой позицией в отношении Ирана государственных деятелей. В их именах и фамилиях встречается буква "б". Помимо Болтона в эту "команду", по мнению иранцев, входят, в частности, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, саудовский наследный принц Мухаммед Бен Сальман.
Отношения Лондона и Тегерана в последние недели заметно ухудшились. В пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.
В начале июля власти Гибралтара при помощи британского спецназа задержали иранский супертанкер, который, якобы, перевозил топливо в Сирию в нарушение европейских санкций против сирийских властей.
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