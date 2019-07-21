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СНГ 21.07.2019 20:24

В посольстве Туркменистана в РФ опровергли слухи о кончине президента республики Бердымухамедова

Представитель посольства Туркменистана в РФ категорически опроверг слухи о кончине руководителя страны Гурбангулы Бердымухамедова.

"Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - сказал представитель посольства.

Ранее в ряде СМИ и интернет-изданиях появилась информация якобы о кончине туркменского лидера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ЛИДЕР, СЛУХИ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]