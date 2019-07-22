В Португалии 30 человек пострадали от лесных пожаров

В результате лесных пожаров на северо-востоке Португалии пострадали 30 человек, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

Один из них находится в тяжелом состоянии. В районе пожаров эвакуируют жителей из ряда населенных пунктов.

С природными пожарами, бушующими с субботы, борются более 1,1 тыс. пожарных. Пожары затронули округ Каштелу-Бранку, расположенный в 200 км к северо-востоку от Лиссабона.

Полиция начала расследование причины возникновения пожаров, по подозрению в поджоге задержан 55-летний мужчина.