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Происшествия 22.07.2019 14:23

В Португалии 30 человек пострадали от лесных пожаров

В результате лесных пожаров на северо-востоке Португалии пострадали 30 человек, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

Один из них находится в тяжелом состоянии. В районе пожаров эвакуируют жителей из ряда населенных пунктов.

С природными пожарами, бушующими с субботы, борются более 1,1 тыс. пожарных. Пожары затронули округ Каштелу-Бранку, расположенный в 200 км к северо-востоку от Лиссабона.

Полиция начала расследование причины возникновения пожаров, по подозрению в поджоге задержан 55-летний мужчина.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПОЖАРЫ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]