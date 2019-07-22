Ливия после краткой приостановки возобновила экспорт нефти с крупнейшего месторождения

Ливия в понедельник возобновила экспорт нефти с крупнейшего нефтяного месторождения аш-Ширара после её приостановки с 20 июля, сообщил общеарабский телеканал "аль-Арабийя".
Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) объявила в субботу о вступлении в действие обстоятельств непреодолимой силы на экспорт нефти с месторождения через экспортный нефтяной аз-Завия в 49 км к западу от Триполи. Причиной форс-мажора стала остановка одной из нефтеперекачивающих установок на трассе нефтепровода, соединяющего месторождение и порт. О причинах компания не сообщает.
В настоящее время перекачка нефти осуществляется в половину мощности.
По данным NOC, потери от приостановки экспорта составили 290 тыс. баррелей в сутки на сумму $19 млн. Компания эксплуатирует месторождение совместно с испанской Repsol, французской Total, австрийской OMW и норвежской Equinor.
Телеканал напоминает со ссылкой на заявление руководства NOC в начале текущего месяца, что корпорация добывает в среднем 1,2-1,3 млн б/с.
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