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ТЭК 22.07.2019 14:35

Ливия после краткой приостановки возобновила экспорт нефти с крупнейшего месторождения

Ливия в понедельник возобновила экспорт нефти с крупнейшего нефтяного месторождения аш-Ширара после её приостановки с 20 июля, сообщил общеарабский телеканал "аль-Арабийя".

Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) объявила в субботу о вступлении в действие обстоятельств непреодолимой силы на экспорт нефти с месторождения через экспортный нефтяной аз-Завия в 49 км к западу от Триполи. Причиной форс-мажора стала остановка одной из нефтеперекачивающих установок на трассе нефтепровода, соединяющего месторождение и порт. О причинах компания не сообщает.

В настоящее время перекачка нефти осуществляется в половину мощности.

По данным NOC, потери от приостановки экспорта составили 290 тыс. баррелей в сутки на сумму $19 млн. Компания эксплуатирует месторождение совместно с испанской Repsol, французской Total, австрийской OMW и норвежской Equinor.

Телеканал напоминает со ссылкой на заявление руководства NOC в начале текущего месяца, что корпорация добывает в среднем 1,2-1,3 млн б/с.

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Тэги: ЛИВИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]