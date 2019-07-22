Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9069 RUR   0.027 GBR   2.1256 TRY   0.3002

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.30 -1.48 Brent 61.93 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.07.2019 15:05

Лукашенко просит ЕС посодействовать стабилизации ситуации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что Европейский союз будет способствовать стабилизации ситуации на Украине.

"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине. Этот народ того не заслужил. Прошли президентские, парламентские выборы. Важный вопрос, так или иначе, там решен - вопрос власти", - сказал Лукашенко на встрече с главой представительства ЕС в Минске Андреа Викторин.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"В свое время Европейский союз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине", - добавил глава государства.

Как сообщалось, Викторин завершает свою дипломатическую миссию в Белоруссии. На эту должность номинирован Дирк Шубель, который в настоящее время занимает пост начальника управления Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по России.

Андреа Викторин, которая возглавляет представительство ЕС в Белоруссии с 2015 года, займет аналогичную должность в Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, УКРАИНА


Похожие новости


Лукашенко заявил о готовности Белоруссии участвовать в крупных проектах в Приморье Экс-помощника Лукашенко осудили за взятки на 12 лет с конфискацией имущества Лукашенко назвал отношения с США одним из приоритетов для Белоруссии Лукашенко обещает использовать все резервы Белоруссии для восстановления стабильности в европейском регионе Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посмотреть на горы Кавказа "без помпы" Лукашенко: углубление интеграционного взаимодействия приумножит белорусско-российскую дружбу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]