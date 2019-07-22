Лукашенко просит ЕС посодействовать стабилизации ситуации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что Европейский союз будет способствовать стабилизации ситуации на Украине.

"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине. Этот народ того не заслужил. Прошли президентские, парламентские выборы. Важный вопрос, так или иначе, там решен - вопрос власти", - сказал Лукашенко на встрече с главой представительства ЕС в Минске Андреа Викторин.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"В свое время Европейский союз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине", - добавил глава государства.

Как сообщалось, Викторин завершает свою дипломатическую миссию в Белоруссии. На эту должность номинирован Дирк Шубель, который в настоящее время занимает пост начальника управления Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по России.

Андреа Викторин, которая возглавляет представительство ЕС в Белоруссии с 2015 года, займет аналогичную должность в Армении.