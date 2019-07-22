Белоруссия готова расширить политический диалог с ЕС - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает Евросоюзу активизировать политический диалог.

"Нет сегодня препятствий для того, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и политическим вопросам. Беларусь к этому готова", - сказал Лукашенко на встрече с главой представительства ЕС в Минске Андреа Викторин в понедельник.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Давайте будем в этом направлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас", - подчеркнул глава государства.