Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9069 RUR   0.027 GBR   2.1256 TRY   0.3002

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.30 -1.48 Brent 61.93 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.07.2019 14:46

Белоруссия готова расширить политический диалог с ЕС - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает Евросоюзу активизировать политический диалог.

"Нет сегодня препятствий для того, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и политическим вопросам. Беларусь к этому готова", - сказал Лукашенко на встрече с главой представительства ЕС в Минске Андреа Викторин в понедельник.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Давайте будем в этом направлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас", - подчеркнул глава государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ДИАЛОГ


Похожие новости


Лукашенко назвал ЕС опорой стабильности в мире Белоруссия хотела бы как можно скорее заключить базовое соглашение с ЕС - премьер Румас Проблемы в отношениях Белоруссии и ЕС решаемы - Лукашенко Евросоюз надеется подписать с Белоруссией соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии уже в этом году - глава представительства ЕС Глава МИД Белоруссии рассказал об установке Лукашенко на нормализацию отношений с ЕС Глава МИД Белоруссии призвал Европу избегать новой "холодной войны"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]