Белоруссия готова расширить политический диалог с ЕС - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает Евросоюзу активизировать политический диалог.
"Нет сегодня препятствий для того, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и политическим вопросам. Беларусь к этому готова", - сказал Лукашенко на встрече с главой представительства ЕС в Минске Андреа Викторин в понедельник.
Президента цитирует госагентство БелТА.
"Давайте будем в этом направлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас", - подчеркнул глава государства.
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