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Экология 22.07.2019 15:28

На Францию вновь надвигается аномальная жара

В ряде французских городов на этой неделе могут быть побиты температурные рекорды из-за аномально жаркой погоды, сообщают местные СМИ.

Ожидается, что пик жары придется на среду и четверг.

По данным французских метеорологических служб, температура может подняться до рекордно высоких показателей, в частности, в Париже, Лилле и Бордо.

Во французской столице воздух может прогреться в четверг до 41 градуса по Цельсию. При этом рекордно высокой температурой, зафиксированной в Париже за всю историю наблюдений, считается показатель в 40,4 градуса. Он был установлен 28 июля 1947 года.

В июне ряд стран Европы уже сталкивался с аномальной жарой: значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляли наивысшие уровни опасности из-за погоды.

На юге Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЖАРА, РЕКОРДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]