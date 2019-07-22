Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9069 RUR   0.027 GBR   2.1256 TRY   0.3002

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.30 -1.48 Brent 61.93 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

Регион 22.07.2019 15:39

Новый владелец грузинской телекомпании "Рустави 2" намерен пригласить иностранного специалиста для корректировки редакционной политики

Новый владелец грузинской телекомпании "Рустави 2" Кибар Халваши недоволен редакционной политикой телеканала и намерен для ее корректировки пригласить зарубежного менеджера.

"Я остаюсь верен своему слову и не намерен вмешиваться в независимую редакционную политику телеканала, но независимость не означает выполнение чьих-то капризов, подстраивание под вкусы деструктивных лиц и оперирование в рамках их этики", - говорится в письме Халваши, опубликованном на странице "Рустави 2" в соцсетях.

Новый владелец грузинской телекомпании отметил, что уже ищет зарубежного менеджера, который "сможет соблюдать стандарты независимой редакционной политики "Рустави 2" по западным образцам".

Ранее журналисты "Рустави 2" обратились к Халваши с предложением создать общественный совет, который будет контролировать редакционную и кадровую политику на телеканале. В совет предлагалось включить представителей неправительственных организаций, общественности, а также опытных грузинских журналистов. Тогда Халваши отверг предложение журналистов без каких-либо разъяснений.

Как сообщалось, Европейский суд по правам человека на минувшей неделе снял свои ограничения по исполнению решения Верховного суда Грузии, по которому телекомпания "Рустави 2" должна была быть возвращена ее прежнему владельцу Халваши.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ТЕЛЕКОМПАНИЯ, ВЛАДЕЛЕЦ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Премьер Грузии назвал скандальные заявления ведущего "Рустави 2" "грязнейшей провокацией" Саакашвили Бараташвили ушел в отставку с поста директора Общественного вещателя Грузии Ситуация вокруг "Рустави-2" не должна быть использована в политических целях - премьер Грузии Тбилисский суд принял к производству иск бизнесмена к телекомпании "Рустави 2" Главный прокурор Грузии говорит о возможности допроса Саакашвили по делу телекомпании "Имеди" Иванишвили выступил за освобождение гендиректора телекомпании "Рустави-2"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]