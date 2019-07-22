Новый владелец грузинской телекомпании "Рустави 2" Кибар Халваши недоволен редакционной политикой телеканала и намерен для ее корректировки пригласить зарубежного менеджера.
"Я остаюсь верен своему слову и не намерен вмешиваться в независимую редакционную политику телеканала, но независимость не означает выполнение чьих-то капризов, подстраивание под вкусы деструктивных лиц и оперирование в рамках их этики", - говорится в письме Халваши, опубликованном на странице "Рустави 2" в соцсетях.
Новый владелец грузинской телекомпании отметил, что уже ищет зарубежного менеджера, который "сможет соблюдать стандарты независимой редакционной политики "Рустави 2" по западным образцам".
Ранее журналисты "Рустави 2" обратились к Халваши с предложением создать общественный совет, который будет контролировать редакционную и кадровую политику на телеканале. В совет предлагалось включить представителей неправительственных организаций, общественности, а также опытных грузинских журналистов. Тогда Халваши отверг предложение журналистов без каких-либо разъяснений.
Как сообщалось, Европейский суд по правам человека на минувшей неделе снял свои ограничения по исполнению решения Верховного суда Грузии, по которому телекомпания "Рустави 2" должна была быть возвращена ее прежнему владельцу Халваши.
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