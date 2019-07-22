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ТЭК 22.07.2019 15:44

Украина за 5 мес. закупила ядерное топливо у России и Швеции на $68,7 млн - Госстат

Украина в январе-мае 2019 года приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $68 млн 665,8 тыс.

По данным Государственной службы статистики, за пять месяцев текущего года для украинских атомных электростанций было закуплено топливо российского производства на $17 млн 436,9 тыс., шведского - на $51 млн 228,9 тыс.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за отчетный период у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 25,4%, у Westinghouse (Швеция) - 74,6%.

Как сообщалось, Украина в 2018 году приобрела ЯТ на $523,151 млн (у РФ - на $374,621 млн, у Швеции - на $148,53 млн), в 2017 году - на $533,422 млн (у РФ - на $368,964 млн, Швеции - на $164,458 млн), в 2016 году - на $548,81 млн (у РФ - на $386,782 млн, Швеции - на $162,028 млн), в 2015 году - на $643,57 млн (у РФ - на $610,883 млн, Швеции - на $32,688 млн), в 2014 году - на $628,176 млн (у РФ - на $588,831 млн, Швеции - на $39,345 млн), в 2013 году - на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году - на $600,334 млн (у РФ - на $555,355 млн, Швеции - на $44,979 млн).

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Sweden.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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Тэги: УКРАИНА, АТОМ, ТОПЛИВО, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]