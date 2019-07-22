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Регион 22.07.2019 16:26

Вице-премьер Украины Кириленко видит за однопартийным большинством в парламенте опасность узурпации власти

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что в условиях однопартийного большинства в парламенте в коалиционном соглашении должна быть отражена официальная позиция пропрезидентской партии "Слуга народа" по всем резонансным вопросам.

"В условиях однопартийного доминирования особенно важным является текст коалиционного соглашения. Именно там должна быть отражена (или не отражена) официальная позиция партии "СН" ("Слуга народа") по всем резонансным вопросам", - написал Кириленко в Твиттере в понедельник.

В то же время он считает, что однопартийность - это всегда "соблазн узурпации, когда коалиционное соглашение становится пустой бумажкой".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РАДА, РАСКЛАД, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]