Турецкие СМИ сообщают об авиаударе сирийских ВВС в Идлибской зоне деэскалации и жертвах среди мирного населения

По меньшей мере, 17 мирных жителей погибли и десятки получили ранения в результате авиаудара сирийских правительственных сил по рынку в зоне деэскалации в Идлибе на северо-западе Сирии, сообщило в понедельник турецкое информационное агентство "Анадолу".

В сообщении утверждается, что авиаудары по ряду населенных пунктов в Идлибе были нанесены в понедельник сирийскими ВВС и российскими ВКС.

Отряды гражданской обороны Идлиба проводят поисково-спасательные работы. Есть вероятность роста числа жертв бомбардировки, отмечает "Анадолу".

По данным сирийской вооруженной оппозиции, за последние сутки жертвами бомбардировок в зоне деэскалации на северо-западе Сирии стали 34 мирных жителя, а с 26 апреля по 12 июля в Идлибе погибли 606 мирных жителей, в том числе 111 женщин и 157 детей.

"Анадолу" также приводит слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, заявившего в понедельник, что "Россия ответственна за прекращение ударов армии режима Башара Асада по зоне деэскалации в Сирии".

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами прекращения огня в Сирии.