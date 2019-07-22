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Дальнее зарубежье 22.07.2019 16:37

Турецкие СМИ сообщают об авиаударе сирийских ВВС в Идлибской зоне деэскалации и жертвах среди мирного населения

По меньшей мере, 17 мирных жителей погибли и десятки получили ранения в результате авиаудара сирийских правительственных сил по рынку в зоне деэскалации в Идлибе на северо-западе Сирии, сообщило в понедельник турецкое информационное агентство "Анадолу".

В сообщении утверждается, что авиаудары по ряду населенных пунктов в Идлибе были нанесены в понедельник сирийскими ВВС и российскими ВКС.

Отряды гражданской обороны Идлиба проводят поисково-спасательные работы. Есть вероятность роста числа жертв бомбардировки, отмечает "Анадолу".

По данным сирийской вооруженной оппозиции, за последние сутки жертвами бомбардировок в зоне деэскалации на северо-западе Сирии стали 34 мирных жителя, а с 26 апреля по 12 июля в Идлибе погибли 606 мирных жителей, в том числе 111 женщин и 157 детей.

"Анадолу" также приводит слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, заявившего в понедельник, что "Россия ответственна за прекращение ударов армии режима Башара Асада по зоне деэскалации в Сирии".

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами прекращения огня в Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, АВИАУДАРЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]