Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9069 RUR   0.027 GBR   2.1256 TRY   0.3002

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.30 -1.48 Brent 61.93 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.07.2019 16:09

Парламент Греции, как ожидается, утвердит состав нового правительства

Парламент Греции вечером в понедельник, как ожидается, проголосует по вопросу доверия новому правительству премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, сообщают европейские СМИ.

Голосование состоится после дебатов, которые проходят в греческом парламенте с субботы.

Ранее Мицотакис представил программу работы нового кабмина на ближайшие четыре года. Он заверил, что его экономическая политика нацелена на снижение налогов. В частности, он планирует снизить налог на недвижимость.

Премьер также заявил, что Греция посредством реформ будет реализовать цели, согласованные с международными кредиторами.

Кроме того, он пообещал активизировать борьбу с преступностью и отменить некоторые законы, которые позволяли осужденным досрочно выходить из тюрьмы.

7 июля в Греции прошли досрочные парламентские выборы, на которых одержала победу правоцентристская партия "Новая демократия", лидер которой Мицотакис стал новым премьер-министром. Его партия получила 39,85% голосов избирателей, что означает занятие ее представителями 158 мест в 300-местном парламенте. Партия СИРИЗА бывшего премьер-министра Алексиса Ципраса - 31,53% и 86 мест. Еще четыре преодолевшие порог в 3% партии получают от 9 до 22 мест.

Мицотакис ранее объявил состав своего правительства. Вице-премьером стал Панайотис Пикрамменос, главой МИД - Никос Дендиас, министром финансов Христос Стайкурас, МВД Греции возглавит Михалис Хрисохидис, министерство обороны - Никос Панайотопулос, министерство юстиции - Костас Циарас.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Парламент Греции одобрил новые меры жесткой экономии Парламент Греции выразил доверие правительству Ципраса СИРИЗА победила на парламентских выборах в Греции с 35,47% голосов Парламент Греции поддержал новый пакет реформ Парламент Греции проголосует по новому пакету реформ в районе полуночи - СМИ Парламент Греции одобрил референдум 5 июля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]