Парламент Греции, как ожидается, утвердит состав нового правительства

Парламент Греции вечером в понедельник, как ожидается, проголосует по вопросу доверия новому правительству премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, сообщают европейские СМИ.
Голосование состоится после дебатов, которые проходят в греческом парламенте с субботы.
Ранее Мицотакис представил программу работы нового кабмина на ближайшие четыре года. Он заверил, что его экономическая политика нацелена на снижение налогов. В частности, он планирует снизить налог на недвижимость.
Премьер также заявил, что Греция посредством реформ будет реализовать цели, согласованные с международными кредиторами.
Кроме того, он пообещал активизировать борьбу с преступностью и отменить некоторые законы, которые позволяли осужденным досрочно выходить из тюрьмы.
7 июля в Греции прошли досрочные парламентские выборы, на которых одержала победу правоцентристская партия "Новая демократия", лидер которой Мицотакис стал новым премьер-министром. Его партия получила 39,85% голосов избирателей, что означает занятие ее представителями 158 мест в 300-местном парламенте. Партия СИРИЗА бывшего премьер-министра Алексиса Ципраса - 31,53% и 86 мест. Еще четыре преодолевшие порог в 3% партии получают от 9 до 22 мест.
Мицотакис ранее объявил состав своего правительства. Вице-премьером стал Панайотис Пикрамменос, главой МИД - Никос Дендиас, министром финансов Христос Стайкурас, МВД Греции возглавит Михалис Хрисохидис, министерство обороны - Никос Панайотопулос, министерство юстиции - Костас Циарас.
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