Власти Грузии решили продать единственную в стране ветряную электростанцию

Решением правительства Грузии единственная в стране ветряная электростанция (ВЭС) "Картли" установленной мощностью 20,7 МВт, которая была построена три года назад в 70 км от Тбилиси, будет приватизирована.

Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Мамука Бахтадзе.

Министерству экономики и устойчивого развития Грузии поручено осуществить отчуждение 100% АО "Ветряная электростанция Картли" путем электронного аукциона. План по приватизации электростанции Минэкономразвития должно будет подготовить вместе с АО "Фонд развития энергетики Грузии", владеющим 50,01% ее акций, и АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация", которому принадлежат 49,99%.

Ранее сообщалось, что осенью прошлого года 49% акций АО планировалось разместить на Грузинской фондовой бирже (ГФБ). Решение о публичной продаже доли в компании власти Грузии приняли в июне 2017 года.

Станция расположена в регионе Шида Картли (Восточная Грузия). Ее строительство обошлось государству в $34,3 млн. Проект был осуществлен при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который в декабре 2015 года выделил государственному "Фонду развития энергетики Грузии" кредит в размере $24 млн. Остальная часть была профинансирована грузинской стороной.

Строительство ВЭС осуществила голландская Vestas Benelux B.V., смонтировавшая все 6 ветряных турбин (модели V117-91.5HH) мощностью 3,45 МВт каждая. Консультантом по реализации проекта выступала бельгийская Tractebel-Engineering.

ВЭС "Картли" в 2018 году выработала 84,3 млн кВт.ч элетроэнергии (0,7% всего объема собственной генерации Грузии), за первое полугодие 2019 года - 39,8 млн кВт.ч (0,6%).