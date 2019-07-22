Глава VTB Bank (Azerbaijan) предлагает смягчить условия выдачи автокредитов

Нынешние условия для получения автокредитов в Азербайджане являются излишне жесткими для заемщиков, считает председатель правления VTB Bank (Azerbaijan) Евгений Кирин.

"В настоящее время у заемщика есть два крупных ограничения для приобретения автокредита. Это 50%-ый первоначальный взнос и отношение размера месячного платежа по кредиту к доходам, которое не должно превышать 50%. Я считаю, что это избыточные требования, и требуется новый подход, предусматривающий снижение суммы первоначального взноса", - сказал Кирин в беседе с журналистами.

Глава банка отметил, что на покрытие рисков банка по займу в случае изъятия автомобиля, к примеру, будет достаточно иметь первоначальный взнос условно в 20%. При этом Кирин отмечает правильность стандартов кредитования покупки автомобиля, которые устанавливают уровень долговой нагрузки у населения, не превышающей в 50% от его доходов.

«Это правильный подход – заемщик не должен платить более 50% своих доходов на погашение и обслуживание долга. Превышение этого показателя запрещено, за это регулятор наказывает, и это правильное и своевременное решение", - сказал Кирин.

А.Мамедов