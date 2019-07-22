Система страхования банковских вкладов населения в Азербайджане нуждается в дальнейшем реформировании – эксперт

Снижение максимальной ставки по страхуемым банковским вкладам населения в Азербайджане является позитивным решением, считает председатель правления VTB Bank (Azerbaijan) Евгений Кирин.

При этом по его словам, возвращение к старой системе страхования вкладов (применялась до марта 2016г – ИФ) или ее дальнейшая модернизация является необходимостью.

"В прошлую нашу беседу я отмечал о необходимости снижения процентных ставок по застрахованным вкладам физических лиц. Это произошло и Фонд страхования вкладов снизил максимальную процентную ставку до 10% по манатным вкладам и до 2,5% - по вкладам в иностранной валюте. Я считаю, что процесс должен быть продолжен, а в идеале необходимо вернуться к старой системе страхования. Банки уже преодолели кризис, поэтому необходимость в антикризисных мерах отпадает", - сказал Кирин в беседе с журналистами.

Кирин также позитивно относится к модели дифференцированных взносов в Фонд страхования вкладов со стороны банков, что может позволить отказаться от верхних планок по процентным ставкам. Возможность внедрения данной модели рассматривалась еще в 2017 году, но по ряду причин этого не произошло.

"Если банк начинает взвинчивать ставки по депозитам по разным причинам, то он должен отвечать за это. При этом причины могут быть разные. Может быть, банк планирует активно кредитовать рынок, а может, собирает деньги для закрытия дыр. Вот поэтому здесь и нужно дифференцирование. Если мы видим, что процент по депозитам зашкаливает по сравнению со средним показателем на рынке, то он должен платить большие отчисления", - отметили Кирин.

Это, по его словам, позволит «убрать коммерческую составляющую и поможет разговаривать на одном языке».

«Этот выход отражал бы стратегию развития и текущее состояние банков», - считает глава VTB Bank (Azerbaijan).

В настоящее время, календарные взносы банков в Фонд составляют 0,5% в год от общей суммы застрахованных вкладов в банке.

А.Мамедов