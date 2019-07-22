Росатом и Армения оценят возможность сооружения станции с малыми модульными реакторами

Госкорпорация "Росатом" и Армения проанализирует возможность сооружения станции с малыми модульными реакторами, сообщил в интервью корпоративному изданию российской компании "Страна Росатом" гендиректор "Русатом Сервис" Евгений Сальков.

"Вопрос о сооружении АСММ поднимался на встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы "Росатома" Алексея Лихачева", - сказал он. По словам Салькова, стороны договорились создать рабочую группу, которая оценит такую возможность.

"На мой взгляд, новые мощности стране необходимы. С учетом того, что в Армении нет собственных природных ресурсов - нефти и газа, это вопрос энергобезопасности", - отметил он.

Сальков также напомнил о том, что проект продления срока эксплуатации второго блока Армянской АЭС может быть завершен не в 2019 году, а в 2021 году в связи с появлением "дополнительных задач" в ходе работ. "Минфин Армении обратился к Минфину России с просьбой продлить кредитование по 2021 год. "Росатом" инициативу поддержал, поскольку мы трезво оцениваем объем работ", - сказал он, отметив, что стороны примут решение по этому вопросу "в ближайшее время".

Общая стоимость контрактов на модернизацию, по его словам, составляет примерно "204 млн долларов". "Необходимости в дополнительных кредитах нет. Кстати, эти 300 млн (кредит РФ на $270 млн и грант на $30 млн - ИФ) - не единственный источник финансирования. Есть помощь от европейских и американских партнеров", - уточнил Сальков.

Армянская АЭС была введена в строй в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Энергоблок N1 остановлен с 1989 года. В августе 2017 года правительство Армении утвердило решение о выводе этого блока из эксплуатации. Энергоблок N2 мощностью 407,5 МВт вырабатывает в среднем до 45% всей производимой в Армении электроэнергии. Согласно решению правительства республики, в 2015 году были начаты работы по продлению срока службы второго энергоблока.