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Транспорт и связь 22.07.2019 15:20

Бакинский ММТП в I полугодии увеличил перевалку грузов на 1,1%

ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (БММТП) в I-ом полугодии 2019 года увеличил объем грузоперевозок (за исключением нефтяных грузов), по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 1,1% - до 1 млн 981,3 тыс. тонн, говорится в сообщении общества.

При этом 85,4% грузоперевозок или 1 млн 692,4 тыс. тонн пришлось на транзитные грузы.

«Рост грузоперевозок в январе-июне 2019 года обусловлен увеличением объема грузов, проходящих через Азербайджан по направлению «Один пояс - Один путь» и Транскаспийскому международному транспортному маршруту, увеличением экспорта из стран Центральной Азии (ЦА) химпродукции (карбамида, полипропилена, полиэтилена и проч.), а также с увеличением поставок из Европы и стран Черноморского региона в ЦА промышленной и продовольственной продукции», - подчеркивается в информации.

За отчетный период наибольший рост наблюдался в перевалке через порт крупногабаритных транспортных средств (TIR), включая прицепы и прочую автотехнику по сравнению с показателем I-го полугодия 2018 года на 57,8% - до 15,009 тыс. единиц.

«За январь-июнь 2019 года перевозка TIR по направлению Баку-Туркменбаши-Баку составила 11,372 тыс. единиц или 75,8% от общего числа автотехники, по направлению Баку-Курык-Баку – 3,637 тыс. единиц или 24,2%», - отмечается в информации.

В I-ом полугодии 2019 года через порт перевалено 14,886 тыс. контейнеров, что на 37,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Паромный терминал порта за I-ое полугодие 2019 года обработал 25,344 тыс. вагонов (рост на 15,4%), в том числе 11,636 тыс. вагон или 45,9% направлялось по маршруту Баку-Курык-Баку, 13,708 тыс. вагонов или 54,1% – Баку-Туркменбаши-Баку.

Пассажироперевозки через порт в январе-июне 2019 года по обоим указанным направлениям (Туркменистан и Казахстан) составили 19,984 тыс. человек (рост на 0,1%).

Строительство БММТП велось в поселке Алят на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал и терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ. Мощность порта составляет 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров.

После завершения второго этапа мощность порта увеличится до 17 млн тонн грузов и 150 тыс. контейнеров, третьего этапа - до 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОРТ, ПЕРЕВАЛКА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]