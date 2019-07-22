В случае Brexit без соглашения ЕС поможет наиболее пострадавшим от этого странам союза, заявила официальный представитель Еврокомиссии Наташа Берто.
"Как мы уже сообщали и раньше, если не будет соглашения, ясно, что Европейский союз поддержит государства-члены, которые пострадают больше всего в такого рода ситуации", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос на брифинге в понедельник в Брюсселе.
По ее словам, Евросоюз анализирует свои фонды и программы, которые могут быть привлечены при таком развитии событий, "особенно если Соединенное Королевство не заплатит свою часть в бюджет".
При этом она отметила, что ЕС не сможет прийти на помощь для поддержки экономического сектора при серьезных последствиях от выхода Великобритании из союза без соглашения.
Берто напомнила, что Еврокомиссия опубликовала документ о своей подготовке к Brexit с изложением возможных действий.
В ответ на вопрос о перспективе обсуждений Brexit с будущим правительством Великобритании она напомнила позицию Брюсселя о готовности работать с любым новым руководством этой страны.
"В настоящее время мы не получили никаких запросов на такие совещания. Конечно, мы будем к ним готовы. Но нужно, чтобы такая просьба сначала была адресована", - пояснила представитель Еврокомиссии.
Нефтчи и Габала могут сыграть против клубов из Израиля и Голландии в III раунде квалификации Лиги Европы
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на укрепление МТБ газет, издающихся в Азербайджане
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
Ростех купил долю в компании для продвижения систем умного и безопасного города в регионах РФ
Помпео объявил о введении санкций в отношении китайской компании за импорт иранской нефти
ВЭБ считает незаконным аукцион по продаже его дочернего банка в Украине
Картина с участием Мика Джаггера закроет Венецианский кинофестиваль
Введенные Украиной санкции в отношении российских соцсетей должны выполняться - секретарь СНБО Данилюк
Соперником Карабаха в III отборочном раунде Лиги Чемпионов может стать кипрский АПОЕЛ
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В РИКЦ в Баку отметили День национальной прессы Азербайджана. Фоторепортаж
AzerTelecom стал официальным партнером компании Microsoft
Банк Республика организовал пресс-тур для журналистов в Гёйгёль
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору