Китайский аналог Nasdaq стартовал в понедельник, средний рост цен акций компаний-дебютантов - 140%

Китайские инвесторы с энтузиазмом встретили открытие в Шанхае фондовой площадки для технологических компаний Star Market: средние темпы роста котировок акций 25 компаний, дебютировавших здесь в понедельник, составили 140%.

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах создания площадки, которая должна стать китайским аналогом американской Nasdaq, чуть менее года назад.

Пекин надеется, что с ее запуском китайские технологические компании - новые Alibaba или Xiaomi - смогут делать выбор в пользу листинга в КНР, а не за рубежом, что довольно важно с учетом недавнего внесения Вашингтоном в "черный список" китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei, являющегося лидером в своей отрасли, пишет газета Financial Times.

Более 140 компаний подали заявки на получение листинга на площадке Star Market, управляемой Шанхайской фондовой биржей. В общей сложности эти компании рассчитывают привлечь 128,8 млрд юаней ($18,7 млрд) за счет размещения акций.

Первые 25 компаний, получивших листинг на Star Market, привлекли 37 млрд юаней ($5,4 млрд) в рамках IPO - это примерно на 20% больше, чем планировалось. Повышение котировок акций этих компаний по итогам дебютных торгов, состоявшихся в понедельник, составило от 84% до 400%, в среднем - 140%.

Подъем котировок акций чипмейкеров Anji и Montage Technology в ходе торгов достигал соответственно 520% и 285%. Стоимость бумаг 4 из 25 компаний на закрытие сессии была более чем на 200% выше цены IPO, 16 акций - более чем на 100%.

Столь резкий подъем котировок акций необычен для Китая, поскольку на других биржах колебания цен акций строго ограничены. Так, для фондовых бирж Шанхая и Шэнчжэня изменение цены акций на дебютной сессии ограничено 44%, на остальных сессиях - 10%.

Тем временем, Star Market не имеет лимитов для колебаний стоимости акций в течение первых пяти дней после IPO компаний.

Кроме того, на новой площадке разрешено размещение бумаг компаниям, имеющим различные классы акций, а также "короткие" продажи акций - практика, запрещенная на других китайских биржах.

Участие розничных инвесторов на Star Market ограничено: для получения доступа к площадке трейдерам необходимо иметь не менее 500 тыс. юаней на торговом счете, а также двухлетний опыт торговли.

Эксперты отмечают, что энтузиазм инвесторов в отношении новой площадки в значительной мере обусловлен поддержкой Star Market властями КНР.

"Правительство поддерживает Star Market, и инвесторы рассчитывают на эту поддержку", - говорит аналитик CMC Markets Singapore Маргарет Янг. Этого, однако, будет недостаточно, чтобы гарантировать долгосрочный рост нового рынка, считает эксперт.