Введенные Украиной санкции в отношении российских соцсетей должны выполняться - секретарь СНБО Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк на фоне появления сообщений о возможной отмене санкций относительно российских социальных сетей настаивает на соблюдении введенных ограничительных мер до завершения срока их действия или отмены.
"Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке", - говорится в сообщении аппарата СНБО в понедельник.
В СНБО пояснили механизмы применения, отмены, внесения изменений и контроля за выполнением санкционных ограничений ввиду увеличения количества сообщений о вероятной отмене санкций в отношении российских социальных сетей на территории Украины.
Так, в соответствии с законом Украины "О санкциях", решения по вопросам применения, отмены или внесения изменений в санкции принимаются Советом национальной безопасности и обороны Украины исключительно на основании предложений Верховной Рады, президента Украины, Кабинета министров, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины.
Реализация и мониторинг эффективности введенных в действие указами президента санкций, в соответствии с решениями СНБО, осуществляет Кабинет министров вместе с СБУ и НБУ.
Как сообщалось, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.
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