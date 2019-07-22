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Социум 22.07.2019 17:37

Введенные Украиной санкции в отношении российских соцсетей должны выполняться - секретарь СНБО Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк на фоне появления сообщений о возможной отмене санкций относительно российских социальных сетей настаивает на соблюдении введенных ограничительных мер до завершения срока их действия или отмены.

"Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке", - говорится в сообщении аппарата СНБО в понедельник.

В СНБО пояснили механизмы применения, отмены, внесения изменений и контроля за выполнением санкционных ограничений ввиду увеличения количества сообщений о вероятной отмене санкций в отношении российских социальных сетей на территории Украины.

Так, в соответствии с законом Украины "О санкциях", решения по вопросам применения, отмены или внесения изменений в санкции принимаются Советом национальной безопасности и обороны Украины исключительно на основании предложений Верховной Рады, президента Украины, Кабинета министров, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины.

Реализация и мониторинг эффективности введенных в действие указами президента санкций, в соответствии с решениями СНБО, осуществляет Кабинет министров вместе с СБУ и НБУ.

Как сообщалось, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, СОЦСЕТИ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]