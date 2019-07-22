Цены на нефть растут из-за геополитической напряженности, Brent подорожала до $63,4 за баррель

Нефть эталонных марок активно дорожает в понедельник из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.
Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 подорожали на $0,94 (1,5%) - до $63,41 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на август, торги которым прекращаются в понедельник, на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,73 (1,31%) - до $56,36 за баррель. Более активно торгуемый сентябрьский контракт подорожал на $0,72 (1,29%) - до $56,48 за баррель.
На прошлой неделе нефть Brent подешевела на 6,4%, WTI - на 7,6%.
Как стало известно в пятницу, иранский Корпус стражей Исламской революции задержал танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, в Ормузском проливе. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства.
Британская сторона потребовала от Тегерана немедленно освободить танкер и его экипаж, и пообещала "серьезные последствия" в случае невыполнения своих требований.
Вместе с тем в понедельник стало известно, что добыча нефти в Ливии упала до минимальных за пять месяцев 1 млн баррелей в сутки (б/с) из-за захвата крупнейшего нефтяного месторождения страны аш-Шарара неустановленной группой лиц.
К настоящему времени форс-мажор на месторождении снят, и добыча постепенно восстанавливается, однако, по данным ливийской госкомпании National Oil Corp., объем отгрузки нефти сократился на 290 тыс. б/с.
Также в пятницу стало известно, что инвесторы на прошлой неделе увеличили число "бычьих" позиций по фьючерсам на нефть марки WTI рекордными темпами за четыре месяца, ожидая восстановления спроса на топливо в США.
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