Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9069 RUR   0.027 GBR   2.1256 TRY   0.3002

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.30 -1.48 Brent 61.93 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

22.07.2019 16:07

AzerTelecom стал официальным партнером компании Microsoft

Компания AzerTelecom, магистральный интернет-провайдер, соединяющий Азербайджан с международной интернет-сетью, расширяет свои партнерские отношения с всемирно известными компаниями, работающими в области информационных и коммуникационных технологий.

Компания AzerTelecom, уже более 10 лет действующая в телекоммуникационном секторе страны и реализующая программу “Azerbaijan Digital HUB” для трансформации Азербайджана в региональный цифровой центр, стала официальным партнером Microsoft, одного из глобальных участников сектора ИКТ.

Партнерство с компанией Microsoft дает возможность предоставления корпоративным клиентам самых разных ИТ-услуг, продуктов и передовых решений со стороны AzerTelecom. Так, это партнерство позволяет AzerTelecom предоставлять своим клиентам такие продукты и решения, как «Azure» (облачные решения), «Microsoft 365» (комплект необходимой продукции для корпоративных клиентов), продукт «Microsoft Windows» (сервер и пользователь), Объединенные коммуникации - Microsoft Teams (Unified Communication), «Office 365» (Различные рабочие инструменты для пользователей) и т.д.

Следует отметить, что Server Node оборудование компании Microsoft также расположено в Дата-центре AzerTelecom. Размещение соответствующего оборудования в Дата-центре компании AzerTelecom обеспечивает здесь централизацию обновлений программного обеспечивания компании Microsoft и тем самым безопасную, быструю и бесперебойную доставку клиентам этих услуг. В это время клиенты при регулярном обновлении программного обеспечения смогут быстрее получать его не из серверов в Европе и США, а из серверов в Азербайджане, которые отвечают определенным требованиям безопасности и синхронизируются с Дата-центрами компании Microsoft.

"AzerTelecom" является дочерней компанией “Bakcell” - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета в Азербайджана и была основана в 2008 году. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время AzerTelecom реализует программу “Azerbaijan Digital Hub”, чтобы трансформировать Азербайджан в Региональный Цифровой Центр в дополнение к статусам Энергетического и Транспортного Центра, принадлежащего Азербайджану. Цель программы Digital Hub - превратить страну в цифровой центр для Кавказа, СНГ, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов. Реализация программы создает прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие стартапов, ИТ-архитектуры. Программа в целом будет способствовать повышению ИКТ-системы страны до уровня передовых мировых стандартов, выходу страны на более передовые позиции в международных рейтингах.

Microsoft (NASDAQ "MSFT" @microsoft) создает условия для цифрового преобразования интеллектуальных облачных и умных технологий. Его миссия - расширить возможности каждого человека и каждой организации для больших достижений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]