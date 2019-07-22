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СНГ 22.07.2019 18:12

Победа "Слуги народа" на выборах не отразится на курсе гривны - банкиры

Убедительная победа партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду не отразится на курсе национальной валюты, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что результаты выборов никак не отразятся на курсе гривни в ближайшей перспективе. Выборы прошли демократично, они соответствовали требованиям украинского законодательства и международных стандартов. Поэтому каких-либо нестандартных ситуаций, вследствие чего может возникнуть давление на курс гривни, не предвидится", - сказала председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло.

Аналогичной точки зрения придерживается и заместитель председателя правления Первого инвестиционного банка Владислав Кравец: "Парламентские выборы никак не повлияют на курс гривни ни в краткосрочном, ни в среднесрочном периоде. Результаты парламентских выборов не были неожиданностью, они соответствуют результатам соцопросов".

Начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько также полагает, что парламентские выборы не повлияют на курс гривни.

"Результаты выборов в парламент никак не отразятся на курсе гривни, в то же время формирование нового правительства улучшит шансы на привлечение нового финансирования от МВФ", - сказал он.

При этом Приходько добавил, что в украинской открытой экспортно- и импортозависимой экономике и в условиях плавающего курсообразования курсовые тренды определяются соотношением валютного предложения и спроса, которое зависит от таких факторов как конъюнктура мировых сырьевых и фондовых рынков, объемы экспортной выручки, ход сотрудничества с международными кредиторами, поступления от трудовых мигрантов, а также от монетарной политики НБУ.

Вместе с тем, старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик полагает, что победа партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду может способствовать краткосрочному укреплению курса гривны.

"В целом результаты выборов соответствуют социологическим рейтингам, соответственно, ожидания участников рынка в основном уже отображены в котировках. Относительно неожиданной оказалась возможность сформировать монобольшинство, что на волне позитивных ожиданий от пропрезидентской партии может отразиться на некотором, вероятно, краткосрочном укреплении гривни", сказал Ребрик.

При этом он добавил, что более существенное влияние на курс гривны будут оказывать не политические, а фундаментальные факторы.

Банкиры в связи с завершением парламентских выборов ожидают скорейшего возобновления переговоров Украины с МВФ по подготовке новой программы сотрудничества.

Как сообщалось, в Верховную Раду, согласно результатам обработки 60,02% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42,49% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 12,98%, "Европейская солидарность" - 8,56%, ВО "Батькивщина" - 8,01%, "Голос" - 6,34%.Остальные партии на данный момент не преодолевают 5% проходной барьер в парламент.

ки

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ВАЛЮТА, КУРС


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