Анкара готова начать военную операцию в Сирии, если не договорится с Вашингтоном о зоне безопасности - Чавушоглу

Турция готова провести военную операцию в Сирии в случае, если ей не удастся договориться с США о создании зоны безопасности вдоль сирийской границы, сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Если в Сирии не будет создана "зона безопасности", и эти районы не очистят от террористов, то есть угроза нацбезопасности Турции сохранится, то мы начнем военную операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат", - заявил Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, Анкара ожидает от Вашингтона четких шагов по Сирии. Он отметил, что в последнее время Турция наблюдает некоторое замедление диалога с США по Сирии.

В понедельник в Анкару прибыла делегация из США во главе со спецпредставителем по Сирии Джеймсом Джеффри. В ходе визита, как ожидается, стороны обсудят и зону безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Вопрос создания зоны безопасности уже поднимался Турцией и США в мае 2019 года, однако до сих пор стороны не пришли к согласию.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, которых в Анкаре считают террористами, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.

США, в свою очередь, считают, что зона безопасности должна занимать не более 10 км, и в ней не должны присутствовать турецкие войска на постоянной основе.