Выборы в парламент Украины прошли конкурентно, в целом без злоупотреблений - спецкоординатор миссии ОБСЕ

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 21 июля прошли конкурентно, констатируют в миссии ОБСЕ.
"Кампания была проведена конкурентно и злоупотреблений в целом не было", - сказал специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва (Ilkka Kanerva) на пресс-конференции в понедельник в Киеве.
Он отметил мирный характер прошедших выборов.
"Выборы прошли мирно", - сказал Канерва.
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