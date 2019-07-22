Выборы в парламент Украины прошли конкурентно, в целом без злоупотреблений - спецкоординатор миссии ОБСЕ

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 21 июля прошли конкурентно, констатируют в миссии ОБСЕ.

"Кампания была проведена конкурентно и злоупотреблений в целом не было", - сказал специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва (Ilkka Kanerva) на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он отметил мирный характер прошедших выборов.

"Выборы прошли мирно", - сказал Канерва.