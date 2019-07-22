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СНГ 22.07.2019 16:26

Выборы в парламент Украины прошли конкурентно, в целом без злоупотреблений - спецкоординатор миссии ОБСЕ

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 21 июля прошли конкурентно, констатируют в миссии ОБСЕ.

"Кампания была проведена конкурентно и злоупотреблений в целом не было", - сказал специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва (Ilkka Kanerva) на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он отметил мирный характер прошедших выборов.

"Выборы прошли мирно", - сказал Канерва.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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