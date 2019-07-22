Соперником Карабаха в III отборочном раунде Лиги Чемпионов может стать кипрский АПОЕЛ

В Швейцарии в понедельник состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, в которой Азербайджан представлен агдамским Карабахом.

По итогам жеребьевки, если Карабах обыграет ирландский Дандолк, с которым он встретится во втором отборочном раунде, его соперником станет победитель пары Сутьеска" (Черногория)/АПОЕЛ (Кипр).

В случае же поражения, Карабах продолжит свой путь в III квалификационном раунде Лиги Европы, где встретится с победителем пары Слован (Словакия)/Фероникели (Косово).

А.Мамедов